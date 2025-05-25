موعد مباراة العودة بين بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025

يستعد فريق بيراميدز لخوض مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024-2025 أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في مواجهة حاسمة تقام على أرضه وبين جماهيره، وتعد هذه المواجهة فرصة تاريخية لبيراميدز لدخول سجل الأبطال الأفارقة وستكون محط أنظار عشاق كرة القدم في القارة السمراء.

موعد مباراة العودة بين بيراميدز وصن داونز

من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 1 من شهر يونيو المقبل لعام 2025 في تمام الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي في القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز

من المفترض أن تذاع المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات beIN Sports وهي الناقل الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نتيجة مباراة الذهاب

انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في بريتوريا بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل وليد الكرتي هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 95 مما يمنح الفريق المصري أفضلية بعض الشئ قبل لقاء الإياب.

أهمية المباراة

يسعى بيراميدز لتحقيق أول لقب في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، في الناحية الأخرى يطمح صن داونز لإضافة لقب ثاني إلى سجله بعد فوزه بالبطولة عام 2016 على حساب نادي الزمالك.

التشكيل المتوقع لبيراميدز

يذكر أن اللاعب مصطفى فتحي سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على التشكيلة التالية: