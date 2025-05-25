عاجل.. رفع سن التقاعد إلى 70 عاما وغضب المواطنين

في العديد من الدول يرغب الموظفين بأن يتم رفع سن التقاعد الخاص بهم، نظرًا لحياتهم المعيشية والاستفادة من الدخل الشهري الملائم لذلك، لكن البعض الأخر من الدول ينزعج من زيادة سن التقاعد، ومن بينها دولة الدنمارك التي صدقت على أن يتم رفع سن التقاعد لـ 70 عامًا، ليصبح الأعلى في أوروبا، مما سبب هذا القرار جدل كبير بين الموظفين والمواطنين، نظير أن يتم الاستمرار بالسن دون أي رفع.

رفع سن التقاعد في الدنمارك

وفي عام 2006 قامت دولة الدنمارك بربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع، فيما قام بمراجعته مع كل 5 أعوان، فيما أن السن المعمول به في الوقت الحالي يبلغ نحو 67 عامًا، حتى أنه سيرتفع لـ 68 عاما بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع السن لـ 2035، ناهيك عن تطبيق سن التقاعد لـ 70 عامًا بحلول عام 2040، وهو ما ينطبق على الأشخاص من مواليد 31 ديسمبر 1970، وذلك بالتصويت عليه من 81 صوتًا ما يؤيدون هذا القرار.

قانون التقاعد الجديد في الدنمارك

وفي نفس السياق، لاقى قرار الرفع غضب كبير بين مسؤولي وموظفي الدولة، حتى أن رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية، ميته فريدريكسن، صرحت بأن قانون التقاعد المربوط بالعمر سيتم مناقشته بشكل يضمن الصالح العام للموظفين، مؤكدة أن زيادة سن التقاعد تلقائيًا ليس في صالح الموظف راغب الاكتفاء بسن معين دون رفع، خاصة من يعملون في وظائف شاقة بالبلاد، وعليه فلا يصح العمل إضافيًا بشكل مستمر، مما ترى بأن الموظف يدع ضرائبه بالابتعاد عن حياته الشخصية والأسرية.