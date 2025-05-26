هسـة.. Link نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا دور اول في بغداد والبصرة

أتاحت وزارة التربية والتعليم خدمة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا الإلكتروني، فمن خلاله يستطيع الطالب استخراج العلامات النهائية التي حصل عليها، ونظراً لأهمية هذه المرحلة والتي عبرها يتأهل الطلبة للمرحلة المتوسطة استغرقت عمليات التصحيح بعض من الوقت لضمان تحقيق النزاهة ومنح كى ذي حق حقه، ومن جانبه أكدت الجهات المختصة أنه سوف يتم ظهور النتائج في القريب العاجل.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي أطلقت الوزارة رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا التابع للوزارة، حيث تبذل الوزارة قصارى جهدها من أجل تطوير المنظومة التعليمية وتقديم كافة الوسائل الحديثة التي تتوافق مع متطلبات العصر الحديث، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية:

الولوج إلى موقع نتائجنا الرسمي.

تحديد المرحلة الابتدائية واختيار الصف الدراسي السادس.

اختيار السنة الدراسية 2024/2025.

ادخال رقم الجلوس والاسم الرباعي بشكل صحيح.

الضغط على خانة بحث ومن ثم الانتظار قليلاً حتى ظهورها على الشاشة بالتفصيل.

النقر على أيقونة طباعة للاحتفاظ بها على الجهاز الخاص بك.

موعد ظهور نتائج السادس الابتدائي 2025 في العراق

بالتزامن مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي بجميع محافظات العراق يرتقب الطلاب وأولياء الأمور موعد الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي بفارغ الصبر، ومن المتوقع أن يتم ظهورها خلال الأيام المقبلة وسيتم رفعها على الموقع الإلكتروني بشكل رسمي بعد اعتمادها من قِبل الجهات المختصة وذلك من أجل التسهيل والتيسير على الطلاب.