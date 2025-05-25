“الأحداث تـشتعل” اعلان مسلسل عثمان 193 على تردد القنوات الناقلة في هذا الموعد

تضمن الإعلان الجديد من الحلقة 193 مسلسل المؤسس عثمان، أحداث جديدة وأكثر تشويقًا، فيما ظهر فيها إصابة حليمة بنت السيد عثمان من قبل صوفيا، ومن المتوقع وفاتها لكن بعد صراع مع الموت، ناهيك عن غضب عثمان من هذه الحادثة وبدء مهاجمته بشراسة مع الأعداء، بالإضافة إلى كشف الخائن من محاربي السيد عثمان والقيام بإعدامه بعد تسريبه إلى الخطط الحربية التي وقعت في صالح القضاء على العدو، وغيرها من الأحداث التي اشتعلت بشكل كبير وسنشاهدها في الحلقة الجديدة، وفقًا للمواعيد التي نكشفها لكم في السطور التالية.

متابعة المؤسس عثمان على قناة ATV التركية

أصبح من السهل إمكانية مشاهدة الحلقات الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان على تردد ATV التركية، بناءً على البيانات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي الحديث النايل سات.

ترددها الجديد 10796.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابها أفقي.

معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

تردد قناة الفجر الجزائرية

أما عن المعلومات الأخرى الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة الفجر الجزائرية، فجاءت كما يلي:-

القمر الصناعي للقناة العرب سات.

التردد الأخر يكون 12034.

بينما معدل الترميز 27500.

استقطابها أفقي.

بالإضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 193

ومن المعتاد فإنه يتم عرض حلقات المؤسس عثمان كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حتى أن الحلقات تُعاد يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية على قناة الفجر الجزائرية، لتكون مترجمة إلى اللغة العربية، وحتى يُشاهدها أكبر عدد من المتابعين في مختلف أنحاء العالم، دون أي تردد.