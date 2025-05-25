موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025/1446 في بعض الدول

يعد عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات الدينية في العالم الإسلامي ويحتفل به في العاشر من شهر ذي الحجة عقب يوم عرفة، وفي عام 2025 تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم عرفة سيوافق يوم الخميس 5 يونيو ويليه أول أيام عيد الأضحى يوم الجمعة 6 يونيو، مع العلم أن التواريخ النهائية تعتمد على رؤية الهلال في كل دولة.

مواعيد إجازة عيد الأضحى 2025 في بعض الدول

السعودية: تبدأ الإجازة من يوم الأربعاء 4 يونيو وتستمر حتى الأحد 8 يونيو لتشمل 5 أيام.

مصر: تمنح إجازة رسمية من الخميس 5 يونيو حتى الاثنين 9 يونيو لمدة 5 أيام.

الإمارات: تبدأ الإجازة من الخميس 5 يونيو (يوم عرفة) وتستمر حتى الأحد 8 يونيو لمدة 4 أيام.

الكويت: إجازة لمدة 5 أيام من الخميس 5 يونيو حتى الاثنين 9 يونيو مع استئناف العمل يوم الثلاثاء 10 يونيو.

سلطنة عمان: تبدأ الإجازة من الخميس 5 يونيو (يوم عرفة) وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو لمدة 5 أيام.

قطر: تمنح إجازة من الخميس 5 يونيو حتى الاثنين 9 يونيو، لمدة 5 أيام.

موعد عيد الأضحي في الدول الأخرى