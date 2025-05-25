موعد مباراة برشلونة واتليتك بلباو في الجولة الأخيرة للدوري الاسباني 2025 والقنوات الناقلة

يستعد فريق برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو في الجولة 38 الأخيرة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025 وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 25 مايو على ملعب سان ماميس في مدينة بلباو، ورغم أن المباراة لا تؤثر على الترتيب النهائي لكلا الفريقين، إلا أنها تحمل طابع احتفالي وتنافسي خاصة مع وداع دي ماركوس لاعب اتليتك ورغبة برشلونة في إنهاء الموسم بأفضل صورة.

مباراة برشلونة واتليتك بلباو

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة 11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة والمعلق

سوف تذاع المباراة مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1 ويعلق عليها المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

برشلونة حسم لقب الدوري قبل جولتين ويملك حاليًا 85 نقطة ويسعى الفريق بقيادة المدرب هانز فليك لإنهاء الموسم بانتصار يكمل ثلاثيته المحلية بعد الفوز بالدوري وكأس الملك والسوبر الإسباني.

أما عن فريق أتلتيك بيلباو فقد ضمن المركز الرابع برصيد 70 نقطة وهذا ما يؤهله للمشاركة في دوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني الموسم المقبل، المباراة ستكون أيضًا لتوديع القائد المخضرم أوسكار دي ماركوس الذي أعلن اعتزاله بعد 16 عامًا مع الفريق.

التشكيل المتوقع لنادي يرشلونة

يغيب عن الفريق كل من رونالد أراوخو وماركوس بيرنال وفيران توريس بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: بالدي- كريستنسن- إريك غارسيا- كوندي

خط الوسط: دي يونغ- بيدري- جافي

خط الهجوم: لامين يامال- رافينيا- ليفاندوفسكي.

تشكيل أتلتيك بيلباو المتوقع

عاد نيكو ويليامز من الإصابة، بينما يستمر غياب ييراي ألفاريز بسبب مشاكل عضلية، ومن المتوقع أن يبدأ التشكيل التالي: