أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد الموافق 25-5-2025

يتساءل العديد من الأشخاص بالبحث يوميا حول معرفة أسعار الحديد حيث يعد الحديد من المواد الأساسية وفقا لجودته المتينة والتي من خلالها تدخل جميع مشروعات البنية التحتية الكبري، بالإضافة إلي البحث علي أسعار الأسمنت لأنه لا يقل أهمية علي الحديد، تتأثر أيضا هذه المواد بعدة عوامل والتي تتضمن أسعار المواد الخام، زيادة العرض والطلب في الأسواق المحلية، تكاليف أسعار النقل كل هذه من المؤثرات التي تؤثر بشكل ملحوظ علي عدم استقرار الحديد والأسمنت، علما بأنه من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم جميع الأسعار التي استقرت عليها اليوم الأحد 25 مايو 2025 إليكم التفاصيل.

أسعار الحديد اليوم 25 مايو2025

جاءت أسعار الحديد علي النحو التالي:

وصل سعر طن حديد عز اليوم بقيمة 40.49 ألف جنيها.

بلغ سعر طن حديد العشري بقيمة 36.200 جنيها.

ناهز سعر طن حديد المراكبي بقيمة 37.500 ألف جنيها.

ارتفع سعر طن حديد المصريين نحو 38000 ألف جنيها.

بلغ سعر طن حديد بشاي بقيمة 38.500 جنيها.

ارتفع سعر طن حديد الاستثماري بقيمة 38.364 ألف جنيها.

سعر طن حديد عطية بقيمة 37.500 جنيها.

بلغ سعر طن حديد المعادي بقيمة 36 ألف جنيها.

وصل سعر طن حديد بيانكو نحو 37.500 جنيها.

سعر طن حديد السويس نحو 36.000 جنيها.

بلغ سعر طن حديد بشاي 36.244 جنيها.

ناهز سعر طن حديد ستيل نحو 36.500 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 25 مايو

عبر السطور التالية سنوضح لكم أسعار الأسمنت والتي جاءت علي النحو التالي: