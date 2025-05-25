خطوات تثبيت تردد قناة CN بالعربية الجديد على الأقمار الصناعية بجودة عالية

زادت معدلات البحث حول تردد قناة CN بالعربية كونها من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم المحتوى الطفولي والكرتوني، نظير أن القناة لاقت شعبية واهتماما كبيرًا بين ملايين المتابعين في الدول العربية، وكذلك ما تقدمه من برامج تعليمية وترفيهية رائعة على مدار الساعة، فيما يمكنك معرفة أخر تحديثات تمت على تردد قناة كرتون نتورك بالعربية، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة CN بالعربية الجديد

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة CN بالعربية، وفقًا لما يلي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

ترددها يكون 11277.

استقطابها عمودي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تردد قناة CN بالعربية على عرب سات

فيما أن التردد الثاني لقناة CN بالعربية على القمر الصناعي، ومتابعة كل ما تقدمه القناة على مدار الساعة، فجاءت كما على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

التردد الثاني للقناة “11747”.

معامل الترميز “27500”.

معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

التشفير يكون مجاني.

خطوات تنزيل قناة CN بالعربية على القمر الصناعي

هناك بعض الخطوات التي تؤهلك لاستقبال قناة CN بالعربية على النايل سات والعرب سات، بناءً على ما يلي:-