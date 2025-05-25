Athletic Club vs Barcelona.. تابع الان موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-25 التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ضمن الجولة الـــ38 والأخيرة، حيث يسعى برشلونة إلى الفوز من أجل الاحتفال مع جماهيره بالتتويج بلقب بطل الدوري الإسباني والذي ضمن مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بينما يطمح الآخر تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين مركزه وتعديل نقاطه، لذا من المنتظر أن تكون المواجهة ساخنة بين كلا الفريقين.

موعد مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025

بدأ العد التنازلي على انطلاق صافرة حكم مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والذي من المحدد انطلاقها مساء اليوم الأحد الموافق 25 مايو الجاري وذلك في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة السعودية العربية ومصر، ويحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على غريمه أتلتيك بيلباو وتقام المباراة على ملعب سان ماميس، ويخوض برشلونة اللقاء راغباً في تحقيق نهاية مثالية بعدما حصد الثلاثية ( كأس ملك إسبانيا، الليجا، السوبر الإسباني).

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

تعد شبكة قنوات BeIN Sports 3 الناقل الحصري والوحيد لنقل مباريات الدوري الإسباني، حيث تنقل القناة مباراة اليوم خلال الزمن المحدد بجودة hd وأسند التعليق للعملاق عصام الشوالي، ومن المؤكد أن المواجهة ستكون شرسة للغاية إذ يرغب أتلتيك في الفوز لتعزيز مركزه بالجدول ليضمن مقعده في الموسم المقبل من بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل برشلونة ضد أتلتيك بيلباو المتوقع اليوم

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني لفريق برشلونة على التشكيلة التالية: