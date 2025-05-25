الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر يونيو 2025.. هل هيصرف قبل العيد؟

يسعى العديد من المواطنين بالبحث حول الاستعلام علي معاشات تكافل وكرامة حيث يهدف هذا الدعم إلي سد احتياجات الفئات الأكثر احتياجا والضعيفة والمهمشة من اجل تحسين الحالة الاجتماعية، حيث حددت وزارة التضامن الاجتماعي علي الخطوات اللازمة من اجل الاستعلام علي حالة الطلب بمعاشات تكافل وكرامة من خلال إدخال الرقم القومي، بإتباع عدة خطوات بسيطة عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلي الهيئات التابعة لذلك لعدم الازدحام والتكدس بكل سلاسة، عبر هذا الموضوع سنسرد لكم جميع التفاصيل والخطوات التي تتعلق بهذا الموضوع في السطور القادمة.

الاستعلام علي كشوفات أسماء المستفيدة تكافل وكرامة 2025

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب الاستعلام لجميع المواطنين المتقدمين علي معاشات تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية: يرجي الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

حدد الخدمة الإلكترونية من خلال النقر علي أيقونة خدمات تكافل وكرامة.

انقر علي خانة البحث.

يتطلب إدخال الرقم القومي.

ثم اضغط علي أيقونة الاستعلام.

في النهاية: يتم علي الفور إظهار حالة الطلب سواء كانت بالموافقة أم بالرفض.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2025

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي علي أن الموعد المحدد بصرف معاشات تكافل وكرامة في منتصف كل شهر ميلادي، مؤكدة بأن الصرف سيكون في مواعيده الرسمية دون أي تعديل، مضيفة بأنه يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي، مكاتب البريد علي مستوي الجمهوري، أيضا من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي، تسهيلاً على كافة المستفيدين في الحصول على مستحقاتهم المالية دون تأخير.