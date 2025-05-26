تابع أحداث الحلقة 193..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس من المسلسلات التاريخية التركية التي كسبت شعبية واسعة في الوطن العربي بسبب نجاح المسلسل من الموسم الأول لذلك يرغب الكثير التعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة رقم 193 حيث بعد أسر تورغوت وقلق عثمان عليه كما من أحداث المسلسل القادمة كشف خيانة يغيت لذلك سوف نوضح موعد العرض وتردد القنوات الناقلة للمسلسل.
موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس
يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على قناة ATV التركية في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا كما في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية كذلك سوف يتم عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجمة باللغة العربية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة لذلك سوف نوضح لكم القنوات الفضائية الناقلة للمسلسل.
تردد قناة ATV التركية نايل سات
- التردد: 10796
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: HD
تردد قناة الفجر نايل سات
- التردد: 12645
- الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
طريقة تثبيت القنوات الناقلة على جهاز الاستقبال
- في البداية فتح الشاشة والرسفير.
- يتم فتح قائمة الإعدادات من خلال الريموت كنترول.
- اختر التركيب اليدوي ثم بعد ذلك البحث الآلي.
- حدد القمر الصناعي ثم كتابة بيانات التردد الخاصة بالقناة التي تريد تنزيلها.
- بعد ذلك عليك سجل معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.
- ثم بعد ذلك الضغط على زر البحث بعد ذلك في النهاية عليك الضغط على حفظ القناة الفضائية.