تابع أحداث الحلقة 193..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس من المسلسلات التاريخية التركية التي كسبت شعبية واسعة في الوطن العربي بسبب نجاح المسلسل من الموسم الأول لذلك يرغب الكثير التعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة رقم 193 حيث بعد أسر تورغوت وقلق عثمان عليه كما من أحداث المسلسل القادمة كشف خيانة يغيت لذلك سوف نوضح موعد العرض وتردد القنوات الناقلة للمسلسل.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على قناة ATV التركية في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا كما في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية كذلك سوف يتم عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجمة باللغة العربية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة لذلك سوف نوضح لكم القنوات الفضائية الناقلة للمسلسل.

تردد قناة ATV التركية نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الفجر نايل سات

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

طريقة تثبيت القنوات الناقلة على جهاز الاستقبال