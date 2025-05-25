فرصة للاستثمار.. أعلى عائد بأقل ادخار في بنوك الأهلي ومصر والتجاري بعد خفض الفائدة 1%

أعلن البنك المركزي عن خفض الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، فيما بدأ العديد من المواطنين يتساءلون عن أعلى عائد على شهادات الادخار التي تعتبر ذات عائد متغير بأقل ادخار يمكن الإستفادة منه كعائد استثماري شهري أو ربع سنوي أو سنوي، وذلك داخل مختلف بنوك مصر والأهلي والتجاري وغيرها من البنوك الأخرى التي سنتعرف عليها خلال السطور التالية.

أعلى عائد في بنكي مصر والأهلي

يوفر بنكي مصر والأهلي العديد من الشهادات الادخارية ذات العائد الادخاري العالي، ومن بينها الأتي:-

البنك الأهلي يوفر عائد بنسبة 24.25% يتم صرفه “ربع سنوي”، الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، والمدة تصل إلى 3 سنوات.

بنك مصر يوفر عائد بنسبة 22.74% صرف الفائدة بشكل يومي، كذلك الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه، تصل المدة إلى 3 سنوات.

بنك القاهرة يوفر شهادات البريمو بنسبة تبلغ نحو 23.5% شهري، أو ربع سنوي 24.25%، بقيمة 1000 جنيه كحد أدنى، تصل المدة إلى 3 سنوات.

شهادات البنوك في الدولة

ولمعرفة أبرز الشهادات التي يوفرها البنوك الخاصة والحكومية، بعد خفض المركزي لأسعار الفائدة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-