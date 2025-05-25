مغامرات توم وجيري وأبطال خارقون في انتظارك.. استقبل الآن تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2025

يبحث الكثير من أولياء الأمور والأطفال عن تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد لعام 2025، لمتابعة أجمل برامج الكرتون والمغامرات الشيقة التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء وتعد قناة كرتون نتورك بالعربية واحدة من أشهر قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا هادفًا يناسب جميع الفئات العمرية.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد 2025

مع بداية العام الجديد، أعلنت إدارة القناة عن تحديث تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على القمر الصناعي نايل سات، لضمان جودة بث أعلى وصورة أوضح دون تقطيع أو تشويش.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية على النايل سات 2025

لمشاهدة جميع برامج القناة بأفضل جودة، إليكم تفاصيل تردد قناة كرتون نتورك بالعربية المحدثة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بمجرد إدخال تردد قناة كرتون نتورك بالعربية بشكل صحيح على جهاز الاستقبال، سيتم تحميل القناة تلقائيًا ضمن قائمة القنوات الجديدة.

أبرز برامج قناة كرتون نتورك بالعربية 2025

توفر القناة باقة متنوعة من أشهر الرسوم المتحركة العالمية المدبلجة إلى العربية، والتي تجذب الأطفال وتحفّز خيالهم. ومن أبرز العروض على قناة كرتون نتورك بالعربية:

مغامرات غامبول

وقت المغامرة

بن 10

فتيات القوة

العم جدو

عالم غامبول المدهش

لماذا يُعد تردد قناة كرتون نتورك بالعربية هو الأفضل للأطفال؟

تحظى قناة كرتون نتورك بالعربية بمتابعة واسعة من العائلات العربية، ويرجع ذلك للأسباب التالية: