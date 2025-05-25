منحة 800 دينار..طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر والشروط اللازمة للحصول عليها

تستهدف منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر غير المستفيدات من أي دخل ثابت أو دعم حكومي من أجل تحسين الأوضاع المعيشية في المجتمع الجزائري حيث تسعى دائماً الحكومة الجزائرية على توفير مبادرات ومن أهمها منحة المرأة الماكثة بالبيت التي تصل إلى 800 دينار ولكن يتطلب ذلك توفير جميع الالتزامات المطلوبة للموافقة على طلب المنحة من الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر.

منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر 2025

تتطلب منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر توفير الضمانات اللازمة للحصول على المنحة لذلك سوف نقوم بتوضيح جميع الضمانات اللازمة للحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر والشروط المطلوبة من أجل استحقاق هذا الدعم من الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر كما يلي:

يشترط أن تكون المتقدمة ذات جنسية جزائرية.

لا بد من الإقامة الدائمة داخل الجزائر.

يشترط عدم العمل في القطاع العام أو الخاص.

يجب عدم وجود دخل شهري عند التقديم على منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر.

الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر تطلب عدم الاستفادة من أي دعم حكومي مالي.

يشترط عدم الارتباط بأي نشاط مهني أو عملي داخل نطاق الجزائر.

توفير المستندات المطلوبة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.

طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر