“شوف العيار بكام”.. سعر الذهب اليوم الأحد 25-5-2025

استقرت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 25 من شهر مايو 2025، فيما أن ذلك تضمن مختلف محلات الصاغة التي يتم فيه تحديث الأسعار الخاصة بالمعدن الأصفر بشكل لحظي، وسنتعرف معًا على سعر الجرام من الذهب، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الذهب اليوم الأحد، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

وصل سعر جرام الذهب عيار “24” إلى 5331 جنيهًا للجرام الواحد بدون المصنعية.

كما سجل سعر الذهب عيار “21” نحو 4665 جنيهًا.

بالإضافة إلى بلوغ العيار “18” وصل إلى 3998 جنيهًا للجرام الواحد.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 37 ألف و320 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار “14” نحو 3134 جنيهًا للجرام الواحد.

كما سجل سعر الذهب بالبورصة نحو 3311 دولارًا للأوقية الذهبية.

قيمة مصنعية الذهب

وعن قيمة مصنعية الذهب تختلف من محل إلى أخر، فيما أن القيمة المصدق عليها تتراوح من 65 لـ 200 جنيه على الجرام الواحد، ويقوم التاجر بتحديد المصنعية بناءً على نوع وحجم الذهب الذي يتم شراءه، حتى أن ذلك يتضمن الدمغة الضريبية كذلك، بحيث يتم دفع قيمة الجرام شامل المصنعية والضريبة معًا.

ما توقعات أسعار الذهب؟

وجاءت أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الذهب، بناءً على ما يلي:-