أغاني البيبي الصغير..حدث تردد قناة طيور الجنة بيبي نايل سات وعرب سات بأعلى جودة

قناة طيور الجنة بيبي هو الخيار الأول للأسر التي تهتم بتوفير محتوى هادف لأطفالها حيث تقدم قناة طيور الجنة بيبي مجموعة رائعة من البرامج الغنائية التي تقدمها القناة الفضائية ومن أهمها أغاني البيبي الصغير التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين لقنوات الأطفال لذلك سوف نوضح لكم مميزات قناة طيور الجنة بيبي وطريقة تنزيل القناة الفضائية على جهازك الشخصي الخاص بك لمشاهدة أحلى الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة.

مزايا قناة طيور الجنة بيبي 2025

تعرض قناة طيور الجنة بيبي جميع أغانيها بشكل مجاني بدون تشفير أو اشتراكات كما تتميز القناة بأنها بجودة ممتازة في الصوت والصورة كما تتميز قناة طيور الجنة بيبي بأنها تعرض الأغاني والأناشيد على مدار 24 ساعة كما محتوى القناة يركز على القيم الأخلاقية للأطفال ومتاحة على أكثر من قمر صناعي لتسهيل الوصول إليها.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة بيبي عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة تنزيل قناة طيور الجنة بيبي على جهازك