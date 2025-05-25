بورصة الدواجن اليوم..أسعار الفراخ الاحد 25 مايو 2025 في التعاملات اليومية وسعر كرتونة البيض

يرغب العديد من المستثمرين والمستهلكين التعرف على أسعار الفراخ اليوم سواء كانت الفراخ بلدي أو فراخ بيضاء لذلك سوف نوضح لكم أسعار الفراخ في بورصة الدواجن لكي يتم اتخاذ قرار الشراء حيث كلما زاد الطلب يزيد السعر في السوق وفي ذلك الوقت يقل شراء الفراخ أو البيض الأسواق المصرية كما يرغب العديد التعرف على سعر الفراخ بسبب الاعتماد على اللحوم البيضاء بدل من اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع الأسعار.

ما هي أسعار الفراخ اليوم

هناك بحث متواصل من قبل المستهلكين والتجار على أسعار الفراخ اليوم الأحد 25 مايو 2025 لذلك سوف نوضح لكم أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم لكي يتم التعرف على السعر الحالي في التعاملات اليومية بالأسواق المصرية لذلك إليكم جميع التفاصيل كما يلي:

أسعار الفراخ اليوم بالنسبة للفراخ البيضاء سعر الكيلو في المزارع 80 حتى 81 جنيه.

كما سعر الكيلو للمستهلك 85 إلى 90 جنيه

الفراخ الحمراء سعر الكيلو في المزارع 75 جنيه.

كما سعر الكيلو في الأسواق 80 حتى 85 جنيه

أما الفراخ الساسو سعر الكيلو في المزارع 91 جنيه.

كما سعر الكيلو في الأسواق 95 حتى 100 جنيه

كذلك الفراخ البلدي سعر الكيلو في المزارع 92 حتى 93 جنيه

سعر الكيلو للمستهلك 110 حتى 130 جنيه

الفراخ الأمهات سعر الكيلو في المزارع 65 حتى 75 جنيه

سعر الكيلو للمستهلك 70 حتى 75 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

كتاكيت شركات 19 إلى 20 جنيه للكتاكوت الواحد

كتاكيت الأهالي 16 حتي 18 جنيه

كتاكيت ساسو بيور: 13 حتى 14 جنيه

كتاكيت هجين: 9 إلى 10 جنيه

سعر كرتونة البيض اليوم