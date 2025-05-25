رابط رسمي.. الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية في العراق وجبة أخيرة

زادت معدلات حول أسماء الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية في العراق، كونها من أهم الوجبات التي تضمن شريحة كبيرة من المواطنين العراقيين، نظير توفير الدعم المادي الذي يوفر لهم حياة مستقرة في ظل الاضطراب الكبير التي يشهده العالم، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل المعنية بالاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة داخل محافظات دولة العراق، بناءً على ما يأتي:-

قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية في البداية.

مع قيامك مباشرة بتسجيل الدخول إلى صفحة خدمات المنصة.

القيام عقب ذلك باختيار الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم تنزيل كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.

متى ظهور الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية؟

حتى الآن لم تُعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، نظير أن يتم الكشف عنها في غضون الفترة القادمة، من أجل أن يطلع عليها كافة المتقدمين بمختلف المحافظات العراقية، حتى أن الحكومة العراقية حريصة على دعم شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، وسننشر لكم الكشوفات وقت ظهورها مباشرة.

ما هي شروط الرعاية الاجتماعية في العراق؟

وعن الشروط الواجب مراعاتها لكي يتم التقديم في الرعاية الاجتماعية بالعراق، فعليك اتباع الأتي:-