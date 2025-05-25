الوجبة الاخيرة..خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فور صدورها عبر منصة مظلتي

يريد الكثير من المواطنين والمواطنات العراقيات التعرف على طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي الإلكترونية بمجرد صدور النتائج النهائية ولكن وضحت الوزارة لم تصدر حتى الآن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة لذلك سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة بالخطوات لكي يتم استخدامها في حالة ظهور النتيجة النهائية.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

في بداية الأمر لقد أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أن القائمة الرسمية للمقبولين لم تصدر بعد كما أن أسماء المستفيدين سوف تعلن عبر منصة مظلتي الإلكترونية فور صدورها رسميًا من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ولكن يتطلب ذلك توفير للشروط والمعايير المحددة للاستعلام والتعرف عليها من خلال اتباع الخطوات التالية كما يلي:

في بداية الأمر الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم بعد ذلك اختيار خدمة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

إدخال البيانات الشخصية بشكل صحيح.

لا بد من تحديد المحافظة التي ينتمي إليها المقدم العراقي.

ثم بعد ذلك اختيار الوجبة السابعة في حالة توفرها.

ثم بعد ذلك البحث ضمن أسماء المشمولين في حالة ظهورها لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

شروط الحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية