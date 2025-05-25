فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين هيغير حياتك.. بنكك تُفاجئ العملاء

يوفر بنك الخرطوم العديد من الخدمات المصرفية المختلفة، بما يضمن إنهاء جميع المعامات المالية من شراء وبيع وتحويل، وكذلك دفع الفواتير والسداد بشكل إلكتروني، ليُصبح سهلاً وأكثر أمانًا عبر تطبيق بنكك، الذي يعتبر من أهم التطبيقات المصرفية أمام العملاء، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بفتح حساب بنكي داخل البنك خلال السطور التالية.

فتح حسابك أونلاين دون انتظار

يُرجى اتباع مجموعة من الخطوات التي تؤهلك من أجل فتح حساب أونلاين دون انتظار أو زيارة الفرع، وفقًا لما يلي:-

قم بإدخال رمز التحقق والبيانات المطلوبة والشخصية الخاصة بالعميل المتقدم.

مع رفع صورة ضوئية تضمن جواز السفر الخاص بك.

قم بالتأكيد على صحة البيانات الشخصية التي قمت بإدخالها.

إدخال البيانات الأساسية وكذلك التوقيع.

مع إمكانية استلام رقم الحساب لحظي وفي الحال.

إفتح حسابك #أونلاين من مكانك، بخمس خطوات! دون إنتظار أو زيارة الفرع:-

1. ادخل رمز التحقق و البيانات الاساسية.

2. ⁠ارفق صورة ضوئية (scan) لجواز السفر.

3. ⁠التأكد من الشخصية.

4. ⁠ادخل البيانات الأساسية والتوقيع.

5. ⁠استلم رقم الحساب في الحال.https://t.co/7GgexnsNdy pic.twitter.com/ORH1JSlTuO — Bank Of Khartoum – بنك الخرطوم (@bankofkhartoum) May 24, 2025

هل يمكن فتح حساب خارج السودان في بنك الخرطوم؟

وأكد بنك الخرطوم أن فتح حساب بنكك يكون من أي مكان وفي أي دولة دون قيد، مشيرًا إلى أن الإجراءات ميسرة للغاية بما يمكن العميل في استلام الحساب المصرفي الخاص به دون معاناة، تزامنًا مع كم التسهيلات والخدمات التي يوفرها البنك أمام العملاء السودانيين المتقدمين، وراغبي الحصول على حساب بنكي أونلاين دون انتظار أو زيارة الفرع.

ما هي شروط فتح حساب بنك الخرطوم؟

وتتمثل أبرز شروط فتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، وفقًا للأتي:-