هيئة التقاعد الوطنية تعلن بدء صرف رواتب المتقاعدين في العراق يونيو 2025.. خطوات سهلة للاستعلام وجدول زمني دقيق للصرف

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية في العراق بدء صرف رواتب المتقاعدين في العراق يونيو 2025، وذلك لكافة المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وفق جداول زمنية منظمة بالتنسيق مع المصارف الحكومية والخاصة يأتي صرف رواتب المتقاعدين في العراق ضمن حرص الهيئة على ضمان انسيابية عملية الصرف وتجنب التكدس أمام المصارف.

صرف رواتب المتقاعدين في العراق

ويُطلب من جميع المستفيدين متابعة نزول رواتبهم عبر البطاقات الإلكترونية مثل “الماستر كارد” و”الكي كارد”، أو عبر التطبيقات الذكية للمصارف، لضمان استلام الراتب بشكل سلس وسريع.

جدول صرف رواتب المتقاعدين في العراق يونيو 2025 وأهم الإجراءات

تُقسم عملية صرف رواتب المتقاعدين في العراق يونيو 2025 إلى مراحل لضمان انتظام العملية، على النحو التالي:

المرحلة الأولى: تبدأ من 1 يونيو 2025، مخصصة لصرف رواتب المتقاعدين المدنيين عبر بطاقة “الكي كارد”.

المرحلة الثانية: من 3 إلى 5 يونيو 2025، مخصصة لصرف رواتب المتقاعدين العسكريين وذوي الشهداء.

المرحلة الثالثة: من 6 إلى 8 يونيو 2025، مخصصة لصرف الرواتب عبر بطاقة “الماستر كارد” وبطاقات الدفع الإلكتروني الأخرى.

هذه الجدولة تضمن توزيع عملية الصرف لتفادي الازدحام وحماية المستفيدين من مخاطر التجمعات، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كيفية الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين في العراق يونيو 2025

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين في العراق يونيو 2025 عبر عدة وسائل إلكترونية رسمية توفر عليهم عناء مراجعة المصارف بشكل مباشر، وهي:

الاستعلام عبر الموقع الرسمي لهيئة التقاعد الوطنية من خلال إدخال رقم التقاعد أو الرقم الوطني.

استخدام تطبيقات الهواتف الذكية للمصارف مثل مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، لمتابعة تاريخ نزول الراتب وحركته.

رسائل شركات الدفع الإلكتروني مثل “الكي كارد” و”الماستر كارد”، حيث تصلك رسالة نصية عند نزول الراتب في البطاقة.

شروط استحقاق راتب التقاعد في العراق لعام 2025

حددت الجهات المختصة شروطًا واضحة لاستحقاق صرف رواتب المتقاعدين في العراق يونيو 2025، تشمل: