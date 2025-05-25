بعد الكشف عن صرف الزيادة الأخيرة .. التأمينات تكشف عن موعد صرف المعاشات لشهر يونيو 2025

أصدرت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بيان هام حول موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر يونيو 2025 حيث سيتم صرف معاشات شهر يونيو 2025 يوم السبت الموافق 1 يونيو 2025 وذلك كما هو محدد شهريًا حيث يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ومن الجدير بالذكر أنه سيتم زيادة المعاشات رسميًا خلال شهر يوليو 2025 تطبيقًا لحزمة الحماية الاجتماعية وقانون التأمينات الاجتماعية وخلال السطور نكشف المزيد حول موعد صرف المعاشات.

موعد صرف المعاشات

يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات خلال الساعات الأخيرة الماضية حول موعد صرف المعاشات حيث كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر يونيو 2025 حيث تفصلنا أيام قليلة على صرف معاش شهر يونيو 2025 وذلك يوم السبت الموافق 1 يونيو 2025 ويستمر صرف معاشات شهر يونيو لمدة 5 أيام متتالية وذلك حتى يستطيع جميع أصحاب المعاشات من صرف معاش شهر يونيو قبل اجازة عيد الاضحى المبارك ويستطيع جميع المواطنين صرف المعاشات من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال مكاتب البريد المصري.

موعد صرف زيادة المعاشات السنوية 2025

بعد التعرف على موعد صرف المعاشات لشهر يونيو 2025 يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف الزيادة السنوية الجديدة وذلك وفق ما أعلنته الحكومة المصرية وذلك خلال شهر يوليو 2025 حيث تتم الزيادة السنوية وفق قانون التأمينات الاجتماعية بنسبة 15% سنويًا نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين خلال الفترة الأخيرة الماضية.