رابعة وخامسة وسادسة .. نتيجة التعليم الأساسي 2025 بالرقم القومي الترم الثاني بالقاهرة

تم الإعلان عن رابط نتيجة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي يمكن استخدامه من أجل الاستعلام عن النتيجة حال ظهورها واعتمادها في جميع محافظات الجمهورية كما تم الإعلان عن توزيع درجات جميع الصفوف الدراسية للتعليم الأساسي للفصل الدراسي الثاني.

نتيجة التعليم الأساسي 2025 بالرقم القومي

للاستعلام عن نتيجة التعليم الأساسي بالرقم القومي بشكل إلكتروني عبر بوابة التعليم الأساسي فيلزم اتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم.

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب في الحقل المخصص له.

تحديد المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عنها وهي الابتدائية

اختيار الصف الدراسي حسب المرحلة التعليمية الطالب ثم تحديد الفصل الدراسي وهو الفصل الثاني.

النقر على كلمة عرض النتيجة وسوف يتم عرض كافة الدرجات في جميع المواد حال ظهور النتيجة واعتمادها في معظم المحافظات.

توزيع درجات أعمال السنة للصف الثالث الابتدائي

تم الكشف عن طريقة توزيع درجات أعمال السنة للصف الثالث الابتدائي للعام الدراسي الحالي وهذا التوزيع متمثل في الآتي