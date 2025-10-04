تحديث جديد الآن .. أجدد تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات 2025

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أشهر القنوات حول العالم التي تهتم بعرض الاحداث التاريخية عبر المسلسلات المقدمة من خلالها ومنها مسلسل عثمان الذي يحظى بشعبية كبرى حول العالم وتقوم القناة من حين إلى آخر بتحديث ترددها لضمان جودة البث.

تردد قناة الفجر الجزائرية

لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية بكل سهولة على مراسل سات من أجل مشاهدة أبرز المسلسلات التاريخية والغربية والبرامج المتنوعة وذلك من خلال معرفة البيانات التالية

تردد القناة 10922

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي هو النايل سات

معامل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الاستقطاب أفقي

جودة القناة HD.

تردد القناة على عرب سات

يمكن ضبط قناة الفجر على عرب سات بكل سهولة لمتابعة أفضل المسلسلات المدبلجة والبرامج وذلك من خلال التردد التالي

تردد القناة 12130

معامل الاستقطاب عمودي v.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

طريقة تثبيت قناة الفجر الجزائرية على جهاز الرسيفر

لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر لمشاهدة المحتوى الخاص بها بجودة عالية فيلزم اتباع الخطوات الآتية