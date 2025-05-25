رسميًا .. ساعات قليلة على موعد نهاية امتحانات الصفوف الابتدائية “استعلم عن نتيجة الترم الثاني 2025”

تم الإعلان عن موعد بداية وانتهاء امتحانات الصفوف الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية للترم الثاني حتى الصف السادس الابتدائي وذلك وفقا للجدول الرسمي المعلن المعتمد من قبل مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة.

موعد نهاية امتحانات الصفوف الابتدائية

تم الإعلان عن موعد بدء وانتهاء امتحانات الصفوف الابتدائية في جميع المحافظات من هذا العام الحالي الترم الثاني على أن تكون في المواعيد الآتية

بدأت امتحانات الصفوف الابتدائية هذا العام في جميع محافظات الجمهورية من يوم الخميس الموافق 22 من مايو هذا العام.

يتم الانتهاء من امتحانات جميع الصفوف الابتدائية في جميع المحافظات في مصر في يوم الثلاثاء الموافق 27 من مايو الجاري.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

تم الإعلان من قبل عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي الترم الثاني وموعد الانتهاء من تلك الامتحانات وقد يتمثل تلك الجدول في الآتي