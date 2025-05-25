العد التنازلي على عيد الاضحى في الجزائر 2025 .. وجدول بالإجازات الرسمية في الجزائر “هنــــا”

ينتظر المسلمين موعد عيد الأضحى المبارك في الجزائر من أجل الاستعداد له وزيارة الأهل والأقارب وذبح الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين والذهاب إلى المساجد لإقامة الصلاة كما أن هناك عادات مختلفة لدولة الجزائر يقوم بها المواطنين في تلك المناسبة الدينية.

عيد الاضحى في الجزائر

موعد عيد الأضحى المبارك هذا العام في دولة الجزائر من المتوقع أن يكون في الموعد التالي

من المتوقع أن تكون وقفة عرفات في الجزائر بداية من يوم الخميس الموافق 5 من يونيو وهو يوافق يوم 9 من شهر ذي الحجة.

أول أيام عيد الأضحى المبارك في الجزائر سوف تكون يوم الجمعة الموافق 6 من يونيو بالعام الميلادي.

يوافق عيد الأضحى 10 من ذي الحجة 1446 بالعام الهجري.

موعد الاجازات الرسمية في دولة الجزائر

تم الكشف عن الإجازات الرسمية المتبقية في دولة الجزائر من هذا العام الحالي الذي ينتظرها المواطنين وهذه الإجازات تتمثل في الآتي: