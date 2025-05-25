عامل كام في البنك والسوق؟ .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتاريخ 25 مايو 2025

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 25 مايو مقابل الجنيه المصري بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك، فلا يوجد أي تغيير بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة، وقررت اللجنة أيضًا خفض سعر الائتمان مشيرة إلى أن هذا القرار جاء انعكاس لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار الآن في البنك المركزي مقابل الجنيه المصري على آخر مستوياته عند 49.83 جنيه للشراء، وفي البيع 49.97 جنيه للبيع، بينما حافظ الدولار الأمريكي في البنك الأهلي على آخر مستوياته عند 49.85 جنيه للشراء وفي البيع 49.95 جنيه، بينما سجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد 49.85 جنيه في حالة الشراء، وفي حالة البيع 49.95 جنيه، بينما في بنك اسكندرية سجل سعر الدولار في حالة الشراء 49.85 جنيه، وفي حالة البيع 49.95 جنيه.

قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة

في اجتماع البنك المصري قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24٪ و 25٪ و 24.50 على الترتيب، وقررت اللجنة أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس لكي يصل إلى 24.50٪ مشيرة إلى أن هذا القرار جاء انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية.