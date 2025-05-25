اشتري وخزني من دلوقتي .. أسعار الفراخ البيضاء اليوم الآن بتاريخ 25 مايو بعد التراجع الأخير

واصلت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الاحد 25 مايو تراجعها في الأسواق مع وجود اختلافات في السعر حسب المكان والسوق، حيث شهدت أسعار الفراخ البيضاء والفراخ البيضاء في بورصة الدواجن والأسواق استقرار ملحوظ مقارنًة بالأيام الماضية، وجاء ذلك بعد انخفاض أسعار الفراخ البيضاء بقيمة 2 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الآن

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاحد 25 مايو حيث جاءت أسعارها كالآتي:

تتراوح أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن ما بين 76 جنيه و 92 جنيه للكيلو.

بينما تتفاوت أسعار الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم ما بين 115 جنيه و 125 جنيه للكيلو.

تختلف أسعار الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن ما بين 116 جنيه و 126 جنيه للكيلو.

بينما مشتقات الفراخ: سعر كيلو دبابيس الفراخ سجل حوالي 105 جنيه، وصدور الفراخ سجل نحو 110 جنيه للكيلو، بينما أوراك الفراخ وصل سعر الكيلو حوالي 112 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الاحد 25 مايو في بورصة الدواجن

بعدما شهدت أسعار الفراخ استقرار ملحوظ في الأسعار شهدت أيضًا أسعار الكتاكيت استقرار في الأسعار وجاءت أسعارها كالتالي: