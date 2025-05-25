اخر تحديث اليوم لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بتاريخ 25 مايو 2025

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 25 مايو استقرار نسبي مقارنًة بالأيام الماضية تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة في مصر، حيث يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستويات متقلبة حيث يتحرك وفقًا لآليات السوق حجم العرض والطلب.
الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم استقرار ملحوظ حيث سجل سعر شراء الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري حوالي 13.29 جنيه، وسجل سعر بيع الريال مقابل الجنيه المصري حوالي 13.32 جنيه، وهذا السعر مستقر منذ تعاملات الأيام الماضية ويتغير سعر الريال حسب آليات السوق المختلفة.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 25 مايو
شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الحكومية والخاصة استقرار ملحوظ حيث جاء كما يلي:
- سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم سجل حوالي 13.24 جنيه للشراء، والبيع سجل نحو 13.32 جنيه.
- سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم حوالي 13.24 جنيه للشراء، والبيع 13.32 جنيه.
- وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 13.31 جنيه للشراء، والبيع 13.34 جنيه للبيع.
- سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي حوالي 13.27 جنيه للشراء، وفي البيع سجل نحو 13.31 جنيه.
- وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي اليوم نحو 12.98 جنيه للشراء، وفي البيع حوالي 13.35 جنيه.