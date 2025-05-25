اخر تحديث اليوم لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بتاريخ 25 مايو 2025

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد 25 مايو استقرار نسبي مقارنًة بالأيام الماضية تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة في مصر، حيث يشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستويات متقلبة حيث يتحرك وفقًا لآليات السوق حجم العرض والطلب.

الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم استقرار ملحوظ حيث سجل سعر شراء الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري حوالي 13.29 جنيه، وسجل سعر بيع الريال مقابل الجنيه المصري حوالي 13.32 جنيه، وهذا السعر مستقر منذ تعاملات الأيام الماضية ويتغير سعر الريال حسب آليات السوق المختلفة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد 25 مايو

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الحكومية والخاصة استقرار ملحوظ حيث جاء كما يلي: