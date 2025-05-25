امتحانات النقل قربت تخلص|.. رابط بوابة نتائج وزارة التربية والتعليم وموعد إعلان نتائج صفوف النقل من 3 ابتدائي لحد 2 ثانوي عام

رابط بوابة نتائج وزارة التربية والتعليم ومتى يتم الإعلان عن نتائج الطلاب، بالتزامن مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمرحلة النقل بكافة محافظات الجمهورية، يتم البحث كثيرًا عن رابط بوابة النتائج من أجل تسهيل حصول الطلاب على النتيجة، بعد أن صرحت الوزارة بأنها سوف تعلن من خلال البوابة الإلكترونية فور انتهاء المدارس من الأعمال الخاصة بالتعليم والمراجعة.

رابط بوابة نتائج وزارة التربية والتعليم

أوضحت وزارة التربية والتعليم إلى أن الأعمال الخاصة بتصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب مستمرة بالتزامن مع انعقاد الامتحانات من أجل ضمان حصول كل طالب على حقه بالكامل.

وأنه من المقرر رفع النتيجة عبر بوابة نتائج وزارة التربية والتعليم إلكترونيًا فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة واعتماد الدرجات في الكنترولات.

كيفية الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

يمكن للطلاب بالإضافة إلى أولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة بصورة إلكترونية وذلك عن طريق العمل على تطبيق الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى موقع بوابة وزارة التعليم.

اختر نتيجة الصف الذي تود الاستعلام عنه.

عليك تسجيل الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

حدد المحافظة التابع لها.

أنقر على زر استعلام وسوف تحصل على النتيجة كاملة.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي القاهرة

أوضحت العديد من المصادر داخل وزارة التربية والتعليم إلى أن الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي وكافة صفوف النقل، سوف تكون متاحة من خلال بوابة التعليم الأساسي بالإضافة إلى البوابة الخاصة بمحافظة القاهرة فور الانتهاء من الأعمال الخاصة بالتصحيح وتجميع ورصد الدرجات إلكترونيًا.

وأنه يمكن الاستعلام عن النتائج المتعلقة بالطلاب عبر رابط الوزارة من خلال الاسم ورقم الجلوس في إطار السعي من أجل التيسير على الطلاب وأولياء الأمور.