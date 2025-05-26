الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 في المحافظات العراقية ورابط موقع نتائجنا لاستخراج نتائج الطلاب

كيفية الحصول على كشوف نتائج السادس الابتدائي 2025، يترقب الالاف الإعلان من قبل وزارة التربية العراقية عن اعتماد نتيجة السادس الابتدائي، والتي تعد من بين النتائج الهامة للغاية بالنسبة لكافة الطلاب وأولياء الأمور، نظرًا لأنها المرحلة الفاصلة للانتقال إلى مرحلة التعليم المتوسط، ونحن من خلال هذا المقال سوف نخبرك حول كيفية الحصول على النتيجة وموعد الإعلان عنها.

كشوف نتائج السادس الابتدائي 2025

أوضحت وزارة التربية العراقية بأن الحصول على نتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي يتم بصورة إلكترونية فور اعتماد النتيجة والتي يتوقع لها مطلع الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، ويمكن الحصول على كشوف نتائج السادس الابتدائي كالآتي:

انقر على رابط موقع نتائجنا.

حدد نتائج الطلاب.

حدد نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول.

عليك اختيار المحافظة التي يتبع لها الطالب.

أنقر على زر تنزيل من أجل تحميل كشوف النتيجة بي دي أف.

ابحث بالاسم والرقم الامتحاني للحصول على النتيجة الخاصة بك.

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي وزارة التربية

يمكن الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2025 عبر موقع وزارة التربية العراقية بصورة إلكترونية وذلك عن طريق تطبيق هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

توجه إلى قسم نتائج الطلاب.

عليك تحديد نتيجة الصف السادس الابتدائي وحدد الدور الأول.

أدخل جميع البيانات الخاصة بالطالب ومن بينها الاسم ورقم الجلوس وانقر استعلام.

أهمية نتائج السادس الابتدائي في العراق

تمثل نتائج السادس الابتدائي أهمية كبيرة ونقطة تحول أساسية في مسار الطلاب التعليمي، فهي المرحلة التي تنقله للتوجه إلى التعليم المتوسط، لذلك هي ليست نتيجة نهاية عام بل نهاية مرحلة فارقة، لذلك يزداد كثيرًا البحث عن النتيجة من قبل الطلاب وأولياء الأمور.