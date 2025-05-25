نتيجة الصف الثالث الابتدائي الأزهري 2025 متى تظهر وكيفية الاستعلام عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

مع اقتراب نهاية شهر مايو يزداد بحث أولياء الأمور والطلاب عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي الأزهري 2025 للفصل الدراسي الثاني، وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات في الأسبوع الأول من مايو الجاري، ويتطلع الجميع إلى معرفة موعد الإعلان الرسمي عن النتائج للاطمئنان على مستوى أبنائهم، خاصة بعد انتهاء تصحيح الأوراق في أغلب المحافظات وبدء أعمال المراجعة داخل الكنترولات لضمان الدقة والشفافية

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي الأزهري 2025

وفقًا لمصادر تعليمية من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي الأزهري 2025 قبل نهاية مايو، حيث تم الانتهاء من تصحيح أغلب أوراق الإجابة في المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية، وتتم حاليًا مراجعة الدرجات وتدقيقها لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل قبل رفع النتائج رسميًا على بوابة الأزهر الإلكترونية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي الأزهري 2025

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط الرسمي

الضغط على القائمة الرئيسية واختيار خدمات الأزهر

تحديد نتائج الشهادات الأزهرية ثم اختيار المرحلة الابتدائية

اختيار العام الدراسي 2025

تحديد المنطقة التعليمية التابع لها الطالب

إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح في المكان المخصص

الضغط على زر الاستعلام

الانتظار لثوانٍ حتى تظهر نتيجة الطالب بالتفصيل مع الدرجات

متى تظهر النتائج بشكل رسمي

تعمل مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية على إنهاء أعمال التصحيح والمراجعة بدقة ومن المتوقع أن يتم رفع النتائج في نهاية الأسبوع الأخير من مايو حيث يمكن لكل طالب أو ولي أمر الدخول على الموقع الرسمي والحصول على النتيجة فور تفعيل الرابط الرسمي للاستعلام