هسه|.. نتائج السادس الابتدائي برقم المقعد الدور الأول 2025 المحافظات كلش (بغداد – الرصافة – الكرخ) موقع نتائجنا

كيفية الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي برقم المقعد بالخطوات، يهتم أولياء الأمور بالتعرف على الرابط الإلكتروني الخاص بالحصول على نتائج الطلاب ومتى سوف يتم الإعلان عن النتيجة بصورة رسمية في كافة المحافظات، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من الاختبارات بصورة رسمية والبدء في عملية التصحيح والمراجعة تمهيدًا لإعلان النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي برقم المقعد

أوضحت وزارة التربية العراقية بأنه يتوقع الإعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية في مطلع شهر يونيو المقبل، عقب أن يتم الانتهاء من الأعمال المتعلقة بالتصحيح والمراجعة ومن ثم رصد الدرجات والتدقيق النهائي، وأنه يمكن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي برقم المقعد بصورة إلكترونية من أجل التيسير على الطلاب.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي إلكترونيًا

يمكن لكافة الطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب إلكترونيًا وذلك من خلال العمل على تطبيق هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

أنقر على القائمة الرئيسية ومن ثم اختر المرحلة التعليمية.

حدد نتيجة الصف السادس الابتدائي.

حدد المحافظة التابع لها الطالب.

أدخل الاسم ورقم الامتحان والنقر على استعلام.

انتظر قليلاً وسوف يتم الإعلان عن النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي نتائجنا

يمكن أيضًا الحصول على نتائج السادس الابتدائي في دولة العراق لكافة المحافظات فور اعتمادها رسميًا من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني ومن خلال تطبيق هذه الخطوات: