أفضل أدعية يوم عرفة المستجابة بإذن الله وفضل صيام يوم عرفة

يعتبر يوم عرفة من أعظم الأيام عند المسلمين لما يحمله من فضل عظيم ومكانة خاصة في شعائر الحج حيث يقف الحجاج على جبل عرفة ملبين ومبتهلين إلى الله في مشهد مهيب يجسد روح التوبة والخشوع ويوافق يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة كما يعتبر من أفضل الأيام للدعاء والصيام والأعمال الصالحة لغير الحاج إذ تتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه الذنوب ويعتق الله فيه رقابًا من النار أكثر من أي يوم آخر في السنة فهو يوم يفيض بالخيرات وتُفتح فيه أبواب السماء لقبول الدعوات

أفضل أدعية يوم عرفة 2025

اللهم إني أسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول وعمل.

اللهم اجعل لي في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، ومن فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا، واجعل لي نورًا.

اللهم اجعل يوم عرفة يوم إجابة، وساعة مغفرة، وعتق من النار لنا ولأحبابنا وسائر المسلمين.

اللهم ما قسمت في يوم عرفة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيبا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا.

اللهم في يوم عرفة عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري.

اللهم إنّي أسألك من الخير كلّه عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كلّه عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إنّي أسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من الشر ما عاذ به عبدك ونبيك وأسألك الجنة وما قرب إليها.

فضل صيام يوم عرفة وأثره العظيم في مغفرة الذنوب

صيام يوم عرفة يعد من اعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى في هذا اليوم المبارك لغير الحاج حيث أكدت الأحاديث النبوية على ما لهذا اليوم من فضل عظيم في تكفير الذنوب ومضاعفة الأجر

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين سنة ماضية وسنة مقبلة

يعتبر من افضل الأيام للصيام بعد شهر رمضان لما فيه من تضاعف للحسنات ورفع للدرجات

يطهر القلب ويقرب العبد إلى ربه ويزيده إيمانا وتقوى

يغفر فيه الذنب وتستجاب فيه الدعوات ويعتق فيه العباد من النار

هذا اليوم العظيم هو فرصة لكل مسلم يسعى إلى التوبة والرجوع إلى الله والبدء بصفحة جديدة مليئة بالطاعة والخي