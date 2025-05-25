هتقومي تعمليها دلوقتي من حلاوتها.. كيكة قدرة قادر الأصلية بأنجح المكونات وبطعم هش ولذيذ

تعد كيكة قدرة قادر من أشهى أنواع الحلويات الباردة التي تتميز بطعم رائع ومذاق لذيذ، وأكثر ما يميز هذه الكيكة النكهات بين طبقة الكراميل، والكريم الناعم، والكيك الهش، ورغم سهولة مكوناتها وطريقة تحضيرها، إلا أن نجاحها يعتمد على اتباع الطريقة الصحيحة بدقة، فالكثير يقعون في أخطاء صغيرة تؤثر على قوامها أو تماسك طبقاتها، لتحضير كيكة قدرة قادر تابعي معي السطور القادمة.

مكونات عمل كيكة قدرة قادر

نصف كوب من السكر الأبيض الحبيبات.

ثلاث كوب من الحليب السائل.

كوب ونصف من السكر.

6 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب البودرة.

مكونات تحضير الكيك:

نصف كوب من السكر البودر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

3 حبات من الحليب الطازج.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير كيكة قدرة قادر