هتقومي تعمليها دلوقتي من حلاوتها.. كيكة قدرة قادر الأصلية بأنجح المكونات وبطعم هش ولذيذ

تعد كيكة قدرة قادر من أشهى أنواع الحلويات الباردة التي تتميز بطعم رائع ومذاق لذيذ، وأكثر ما يميز هذه الكيكة النكهات بين طبقة الكراميل، والكريم الناعم، والكيك الهش، ورغم سهولة مكوناتها وطريقة تحضيرها، إلا أن نجاحها يعتمد على اتباع الطريقة الصحيحة بدقة، فالكثير يقعون في أخطاء صغيرة تؤثر على قوامها أو تماسك طبقاتها، لتحضير كيكة قدرة قادر تابعي معي السطور القادمة.
مكونات عمل كيكة قدرة قادر
- نصف كوب من السكر الأبيض الحبيبات.
- ثلاث كوب من الحليب السائل.
- كوب ونصف من السكر.
- 6 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ.
- ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.
- نصف كوب من الحليب البودرة.
مكونات تحضير الكيك:
- نصف كوب من السكر البودر الناعم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 3 حبات من الحليب الطازج.
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- ملعقتين كبيرتين من الكاكاو البودرة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة تحضير كيكة قدرة قادر
- في مقلاة عميقة غير لاصقة يوضع السكر مع ملعقة كبيرة من الماء على نار هادئة، ويقلب من وقت لآخر حتى يتحول إلى كراميل ناعم بلون ذهبي.
- يسكب الكراميل فورًا في قالب كيك بقطر 25 سم، ويفضل أن يكون القالب مجوف من المنتصف.
- توضع مكونات الكريم كراميل في الخلاط الكهربائي وتخلط على سرعة عالية لمدة 4 دقائق حتى يذوب السكر تماماً ويصبح الخليط ناعم.
- يسكب مزيج الكريم كراميل برفق فوق طبقة الكراميل في القالب.
- في وعاء آخر تخلط المكونات الجافة مثل الدقيق، الكاكاو، والبيكنج بودر جيداً.
- في وعاء منفصل يخفق البيض مع السكر والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتضاعف الحجم، ثم يضاف الحليب والزيت مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات.
- يوضع خليط الكيك فوق طبقة الكريم كراميل في القالب، مع الحرص على توزيعه حتى لا تختلط الطبقات.
- يوضع القالب داخل صينية أكبر تحتوي على ماء ساخن.
- ثم تترك في فرن ساخنة على درجة حرارة 200 لمدة تتراوح بين 50 إلى 55 دقيقة.
- بعد إخراج الكيكة من الفرن، تترك حتى تبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة، ثم توضع في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات قبل التقديم.