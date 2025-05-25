الزيادة المنتظرة 15% على معاشات المعلمين.. تفاصيل تطبيقها بدءًا من يوليو 2025 وصرف معاش يونيو

تواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تقديم مستجدات هامة بخصوص صرف معاشات شهر يونيو 2025، هذه الدفعة من المعاشات تحمل في طياتها بشرى سارة لأصحابها، حيث من المقرر أن تشهد تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، وخاصة فئة المعلمين، وذلك للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها العديد من المواطنين في الوقت الراهن.

ما هي نسبة زيادة المعاشات الجديدة في يونيو 2025؟

تقدر أعداد المستفيدين من هذه الزيادة بحوالي 11 مليون مستحق من أصحاب المعاشات وورثتهم، وقد تم وضع حد أدنى للزيادة لا يقل عن 200 جنيه مصري شهريًا، لضمان حصول الجميع على جزء من هذه الزيادة، بينما يتفاوت الحد الأقصى للزيادة بناءً على قيمة المعاش الأصلي لكل فرد، مما يسهم في تحقيق نوع من العدالة بين جميع الفئات المستحقة. هذه الزيادة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ مع معاشات شهر يونيو 2025.

متى يبدأ صرف معاشات المعلمين لشهر يونيو 2025؟

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن عملية معاشات شهر يونيو 2025 ستبدأ يوم الأحد الموافق 1 يونيو. يأتي هذا الموعد تماشيًا مع ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يلزم بصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

كيف تصرف معاشات يونيو 2025؟ طرق الصرف المتاحة

لتيسير عملية صرف المعاشات وتجنب الازدحام والتكدس، أتاحت الهيئة القومية للتأمينات مجموعة واسعة من الوسائل البديلة والإلكترونية. تشمل هذه الطرق ما يلي:

يمكن لأصحاب المعاشات الصرف من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

تتوفر إمكانية السحب النقدي من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.

يتاح استخدام المحافظ الإلكترونية المتنوعة، مثل فودافون كاش وأورانج موني، للصرف المباشر.

يمكن سحب المعاشات عبر أي ماكينة صراف آلي تابعة لأي بنك.

خطوات الاستعلام عن قيمة معاش يونيو 2025 إلكترونيًا

وفرت الهيئة إمكانية الاستعلام عن تفاصيل معاش شهر يونيو إلكترونيًا، وذلك لجميع أصحاب المعاشات بما فيهم المعلمون، عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،يمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

من القائمة الرئيسية، يتم اختيار “صاحب المعاش”.

التوجه إلى قسم “الخدمات التأمينية”.

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد بدقة في الحقل المخصص.

الضغط على زر “استعلام” لعرض كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاش والزيادة الجديدة.

متى يتم تفعيل الزيادة السنوية على المعاشات رسمياً؟

على الرغم من أن صرف معاش يونيو سيشمل زيادة مقطوعة، إلا أن الزيادة السنوية المنتظمة للمعاشات ستطبق بشكل رسمي ابتداءً من شهر يوليو 2025، يتزامن هذا الموعد مع بداية السنة المالية الجديدة، مما يعني أن هذه الزيادة ستنعكس بشكل مباشر ودائم على إجمالي المبلغ الشهري الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات.