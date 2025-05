تحكم بالعالم.. شفرات GTA Vice City للكمبيوتر والبلايستيشن والإكس بوكس

تعتبر لعبة جاتا من أشهر ألعاب المغامرات والعالم المفتوح التي نالت شعبية هائلة بين اللاعبين من مختلف الأعمار لما توفره من حرية مطلقة في استكشاف المدينة وتنفيذ المهام وخوض المغامرات الخطيرة ومن أبرز عناصر التشويق في هذه اللعبة هي الشفرات التي تمنح اللاعب قدرات خارقة وإمكانات لا محدودة مثل الحصول على الأسلحة الفتاكة والسيارات السريعة والطائرات وتغيير الطقس والنجاة من الشرطة بسهولة، وفي النهاية شفرات جاتا لا تضيف فقط متعة للعبة بل تفتح المجال لتجربة مختلفة تمامًا مليئة بالإثارة والتحكم الكامل بكل تفاصيل اللعبة مما جعلها خيارًا مفضلاً لعشاق الألعاب المفتوحة منذ إطلاقها

شفرات جاتا الكمبيوتر

أسلحة خفيفة: THUGSTOOLS

أسلحة قوية: PROFESSIONALTOOLS

أسلحة ثقيلة: NUTTERTOOLS

درع كامل: PRECIOUSPROTECTION

صحة كاملة: ASPIRINE

تقليل الصحة: ICANTTAKEITANYMORE

جعل الشرطة تطاردك: YOUWONTTAKEMEALIVE

الهروب من الشرطة: LEAVEMEALONE

شفرات GTA Vice City البلاي ستيشن

أسلحة خفيفة: R2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP

أسلحة قوية: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT

أسلحة ثقيلة: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN

درع كامل: R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP

صحة كاملة: R1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP

تقليل الصحة: RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1.

جعل الشرطة تطاردك: R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT

الهروب من الشرطة: R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN.

شفرات جاتا الاكس بوكس

أسلحة خفيفة: RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

أسلحة قوية: RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT

أسلحة ثقيلة: RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN

درع كامل: RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

صحة كاملة: RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down

تقليل الصحة: Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB

جعل الشرطة تطاردك: RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right

الهروب من الشرطة: RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down