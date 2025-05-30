تحكم بالعالم.. شفرات GTA Vice City للكمبيوتر والبلايستيشن والإكس بوكس

نور ابراهيم تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تحكم بالعالم.. شفرات GTA Vice City للكمبيوتر والبلايستيشن والإكس بوكس
شفرات GTA Vice City للكمبيوتر

تعتبر لعبة جاتا من أشهر ألعاب المغامرات والعالم المفتوح التي نالت شعبية هائلة بين اللاعبين من مختلف الأعمار لما توفره من حرية مطلقة في استكشاف المدينة وتنفيذ المهام وخوض المغامرات الخطيرة ومن أبرز عناصر التشويق في هذه اللعبة هي الشفرات التي تمنح اللاعب قدرات خارقة وإمكانات لا محدودة مثل الحصول على الأسلحة الفتاكة والسيارات السريعة والطائرات وتغيير الطقس والنجاة من الشرطة بسهولة، وفي النهاية شفرات جاتا لا تضيف فقط متعة للعبة بل تفتح المجال لتجربة مختلفة تمامًا مليئة بالإثارة والتحكم الكامل بكل تفاصيل اللعبة مما جعلها خيارًا مفضلاً لعشاق الألعاب المفتوحة منذ إطلاقها

شفرات جاتا الكمبيوتر

أسلحة خفيفة: THUGSTOOLS
أسلحة قوية: PROFESSIONALTOOLS
أسلحة ثقيلة: NUTTERTOOLS
درع كامل: PRECIOUSPROTECTION
صحة كاملة: ASPIRINE
تقليل الصحة: ICANTTAKEITANYMORE
جعل الشرطة تطاردك: YOUWONTTAKEMEALIVE
الهروب من الشرطة: LEAVEMEALONE

شفرات GTA Vice City البلاي ستيشن

أسلحة خفيفة: R2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
أسلحة قوية: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT
أسلحة ثقيلة: R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
درع كامل: R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
صحة كاملة: R1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
تقليل الصحة: RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1.
جعل الشرطة تطاردك: R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
الهروب من الشرطة: R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN.

شفرات جاتا الاكس بوكس

أسلحة خفيفة: RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
أسلحة قوية: RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT
أسلحة ثقيلة: RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
درع كامل: RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
صحة كاملة: RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
تقليل الصحة: Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB
جعل الشرطة تطاردك: RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
الهروب من الشرطة: RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down

معلومات الكاتب
نور ابراهيم

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