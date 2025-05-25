هتعمليها لعيالك كل يوم.. كيكة الرواني الاقتصادية الهشة بألذ وأنجح طريقة وبطعم هش ولذيذ

تبحث الكثير من الأمهات على حلويات مميزة ومختلفة لتحضيرها لأطفالها، فكيكة الرواني تعد من ألذ الحلويات المميزة والمختلفة بطعمها الهش اللذيذ، حيث أصبحت من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين خاصة في التجمعات العائلية والمناسبات، وما يميز كيكة الرواني أنها لا تحتاج إلى مكونات غريبة أو خطوات صعبة، بل يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات متوفرة، وفي السطور القادمة سنتعرف على مكونات عمل كيكة الرواني وطريقة تحضيرها الصحيحة.

مكونات عمل كيكة الرواني

المكونات

4 بيضات

كوب سكر

كوب سميد

نصف كوب دقيق

نصف كوب زيت نباتي

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ربع كوب جوز هند (حسب الرغبة)

مكونات الشربات:

كوب سكر

نصف كوب ماء

عصير نصف ليمونة

القليل من الفانيليا أو ماء الزهر

طريقة التحضير