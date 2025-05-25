الاجتماعيات غدا والمواد المتبقية”.. جدول امتحانات الثالث المتوسط الدور الأول 2025+توقيت نهاية امتحانات ثالث متوسط وموعد إعلان نتائج الطلاب

جدول امتحانات الثالث المتوسط تم اعتماده رسميًا من قبل وزارة التربية العراقية، والتي أوضحت بأنه من المقرر الانتهاء من الاختبارات قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، فقد تم مراعاة التوقيتات والإجازات الرسمية عند وضع الجدول، حيث تعد مرحلة الثالث المتوسط من بين المراحل الهامة والفاصلة في الدراسة، وسوف نخبرك نحن أكثر حول الجدول من خلال السطور القادمة.

جدول امتحانات الثالث المتوسط

تم الإعلان رسميًا من قبل وزارة التربية العراقية عن كافة التفاصيل حول جدول امتحانات الثالث المتوسط لكافة فروع الدراسة، وقد بدأت الاختبارات فعليًا يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025 على أن تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 4 من يونيو 2025 وجاء الجدول كالآتي:

الثلاثاء 20 مايو 2025: اللغة العربية والتربية الإسلامية.

الخميس 22 مايو 2025: اختبار اللغة الإنجليزية.

السبت 24 مايو 2025: الرياضيات.

الاثنين 26 مايو 2025: الاجتماعيات.

الأربعاء 28 مايو 2025: الإنسان وصحته.

السبت 31 مايو 2025: الكيمياء.

الاثنين 2 يونيو: اختبار الفيزياء.

الأربعاء 4 يونيو 2025 اللغة الفرنسية وذلك للمدارس التي تدرسها فقط.

مواعيد الجلسات الامتحانية

حرصت وزارة التربية العراقية على أن تبدأ الامتحانات لطلاب الثالث المتوسط في موعد محدد في تمام الساعة الثامنة صباحًا، وشددت على ضرورة حضور الطلاب إلى مقر الامتحانات قبل الموعد المحدد بنصف ساعة من أجل تجنب أي تأخير وضمان الوصول بالموعد، وأوضحت بأن هذا الأمر يطبق في كافة المدارس الحكومية والأهلية لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

تعليمات وزارة التربية العراقية للطلاب

أصدرت وزارة التربية العراقية مجموعة من التعليمات الهامة الواجب على الطلاب الالتزام بها وهي كالآتي: