حرٌ لاهب وأمطار متفرقة.. تقلبات جوية تضرب السودان اليوم

تشهد الأجواء في السودان تباينًا ملحوظًا في درجات الحرارة والظواهر الجوية مع بداية يوم الأحد 2025 حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سيطرة مرتفع جوي على المناطق الشمالية والغربية من البلاد مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في تلك المناطق في المقابل يغطي منخفض السودان الحراري الأجزاء الشرقية والجنوبية الأمر الذي تسبب في نشاط محدود للسحب وفرص لهطول الأمطار.

حالة الطقس في السودان اليوم 2025

وتأتي هذه التغيرات المناخية وسط موجة حر تشهدها بعض المدن الرئيسية في شمال البلاد فيما تظهر مؤشرات على تحسن طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من شرق وجنوب البلاد وتشير الهيئة إلى أهمية متابعة التحديثات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعًا حادًا في درجات الحرارة

درجات الحرارة وأبرز المدن المتأثرة

سجلت بعض المدن السودانية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الساعات الماضية

وصلت أعلى درجة حرارة في مدن كريمة وعطبرة وشندي إلى 45.5 درجة مئوية

سجلت مدينة رشاد 23.5 درجة مئوية كأدنى درجة صباح اليوم

هطلت أمطار خفيفة على مدينة كسلا خلال الليل

هذا التباين في درجات الحرارة يعكس تأثر البلاد بالكتل الهوائية المتغيرة بين الشمال والجنوب

توقعات الطقس خلال الساعات القادمة

بحسب الأرصاد الجوية تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الحارة جداً في بعض المناطق مع احتمالات لهطول أمطار في أخرى

انخفاض طفيف متوقع في درجات الحرارة بشمال وغرب السودان

طقس حار جداً نهاراً في الشمال والغرب

أجواء معتدلة إلى حارة في الأواسط والجنوب

فرص لهطول أمطار تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة في جنوب القضارف وسنار والنيل الأزرق

هذه التغيرات تستوجب الحذر واتباع إرشادات السلامة خصوصًا مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة في بعض المناطق