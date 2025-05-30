natiga.azhar.eg|.. رابط بوابة نتائج الأزهر الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس ومؤشرات النجاح هذا العام مرتفعة

البحث عن موعد الإعلان عن نتائج الأزهر الشهادة الإعدادية ورابط الحصول عليها هو من بين الأمور التي تهم فئة ليست بالقليلة ما بين الطلاب وأولياء الأمور، نظرًا لأن الشهادة الإعدادية تمثل مرحلة فارقة في حياة الطلاب مما يجعل القلق يسيطر على أولياء الأمور والطلاب، لذلك نحن من خلال هذا المقال سوف نوضح لك كافة الأخبار المتعلقة بالنتيجة.

نتائج الأزهر الشهادة الإعدادية

حسب مصادر رسمية داخل قطاع المعاهد الأزهرية فأنه يتوقع اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في بداية الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل، وذلك حتى يتسنى القيام بالأعمال الخاصة بالمراجعة ورصد الدرجات ومن ثم اعتمادها رسميًا، وسوف تعلن النتيجة عن طريق رابط بوابة الأزهر الشريف.

كيفية الاستعلام عن نتائج الأزهر الشهادة الإعدادية الأزهرية

حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تسهيل خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بصورة إلكترونية من أجل التيسير على الطلاب و أولياء الأمور ويمكن الحصول على النتيجة عن طريق تطبيق هذه الخطوات:

أنقر على رابط الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.

اختر خدمات الأزهر الشريف عبر القائمة الرئيسية.

انقر على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية.

عليك تحديد المنطقة التابع لها ومن ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والنقر على زر استعلام.

عليك الانتظار وسوف تظهر لك النتيجة بالتفصيل في حال اعتمادها من قبل قطاع المعاهد.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية

المجموع الكلي للفصل الدراسي يبلغ 245 درجة موزعة كالآتي: