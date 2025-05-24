رابط فتح حساب بنكك 2025 بالرقم الوطني وانت ف مكانك بدون الذهاب لأي فرع

في ظل التقدم الرقمي وتسهيل الخدمات البنكية في السودان أصبح بإمكان المواطنين فتح حساب في بنك الخرطوم إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة الفرع وذلك باستخدام الرقم الوطني فقط من خلال خطوات بسيطة وسريعة تضمن لك الوصول إلى خدمات مصرفية متطورة من مكانك ولذلك سوف نوفر الطريقة والخطوات الصحيحة بالإضافة إلى توفير الشروط وكذلك الرابط الرسمي للتقديم المباشر.

خطوات فتح حساب بنكك بالرقم الوطني أون لاين

تتيح منصة بنك الخرطوم الموقع الرسمي الخاص ببنك الخرطوم إمكانية إنشاء حساب مصرفي جديد عبر الإنترنت باتباع الإرشادات التالية

أدخل رمز التحقق الذي يصلك على هاتفك لتأكيد العملية

ارفع صورة واضحة لجواز سفرك أو بطاقتك القومية

قدم بياناتك الشخصية كالاسم الكامل والعنوان والبريد الإلكتروني

أكمل البيانات الأساسية ووقع إلكترونيًا داخل النظام

استلم رقم الحساب مباشرة بعد الانتهاء من التسجيل

للدخول إلى الخدمة يمكن التوجه إلى رابط فتح حساب بنك الخرطوم عبر الموقع الرسمي والتسجيل كمستخدم جديد

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

لضمان نجاح عملية فتح الحساب يجب الالتزام بالشروط التالية

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية

أن يكون عمره 18 عامًا فأكثر

توفر بريد إلكتروني فعال

إيداع مبلغ لا يقل عن 10000 جنيه سوداني

فتح الحساب عبر تطبيق بنكك وخيارات الحسابات المتاحة

يمكنك أيضًا استخدام تطبيق بنكك على الهاتف المحمول لفتح الحساب بسهولة حيث يكفي تحميل التطبيق وتسجيل الدخول كعميل جديد واتباع التعليمات الظاهرة

أنواع الحسابات التي يمكنك فتحها

الحساب الجاري للمعاملات اليومية

حساب التوفير للادخار وتحقيق الأرباح

الحساب الاستثماري للاستفادة من عوائد مالية مجزية

كما يشمل الحساب خدمات مرافقة مثل بطاقة ATM وخدمات مصرفية إلكترونية تساعدك في إدارة أموالك بكفاءة