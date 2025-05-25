“تفويلة العربية بقت بكام” أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر

شهدت أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر اليوم الأحد الموافق 25 مايو حالة من الثبات في الأسواق المحلية، وجاء ذلك الاستقرار وفقا لأخر زيادة تم الإعلان عنها من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أبريل الماضي، فيما يأتي ذلك في إطار التعديلات التي تقوم بها الحكومة بشكل دوري ويكون من أجل رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي، ونقدم السطور الآتية أخر تحديث للأسعار فتابعونا.

أسعار البنزين الجديدة 2025

جاء أخر تحديث لأسعار البنزين الجديدة في مصر لتتمثل يذلك على النحو الآتي:

سجل سعر لتر 95 اليوم بعد أخر زيادة ليكون عند 19.25 جنيه بمحطات الوقود.

سجل سعر لتر 92 اليوم بعد أخر زيادة ليكون عند 17.50 جنيه بمحطات الوقود.

سجل سعر لتر 80 اليوم بعد أخر زيادة ليكون عند 15.75 جنيه بمحطات الوقود.

سجل سعر لتر السولار اليوم بعد أخر زيادة ليكون عند 15.25 جنيه بمحطات الوقود.

سجل سعر لتر الكيروسين اليوم وفقا لأخر تحديث ليكون عند 15.50 جنيه.

سجل سعر طن المازوت اليوم وفقا لأخر تحديث ليكون عند 10،500 جنيه.

سجل سعر غاز الصب للقطاعات الصناعية اليوم وفقا لأخر تحديث ليكون عند 16،000 جنيه.

سعر اسطوانة البوتاجاز اليوم الأحد 25 مايو 2025

بلغ سعر اسطوانة البوتاجاز اليوم في الأسواق المحلية المصرية لتتمثل بذلك وتكون كما يلي: