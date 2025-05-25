“اضبط الآن بجودة عالية” تردد ماجد 2025 على الأقمار الصناعية وطريقة تثبيتها على الريسيفر

زاد البحث الساعات الماضية للتعرف على تردد ماجد 2025 على النايل سات والعرب سات، حيث تكون قناة ماجد من أهم وأبرز القنوات المخصصة للاطفال في الوطن العربي وتكون مجانية أي دون الحاجة لدفع أي رسوم للاشتراك لمتابعتها على مدار اليوم دون انقطاع، فيما تعرض القناة عدد من البرامج والأغاني التي تجذب الأطفال من كافة الفئات العمرية بسبب محتواها المشوق والمميز.
تردد ماجد 2025
يمكن ضبط تردد قناة ماجد 2025 على القمر الصناعي النايل سات وذلك من خلال الترددات التي تمثلت على النحو التالي:
- القمر النايل سات.
- التردد هو 11411.
- الاستقطاب أفقي.
- تصويب الخطأ 3/4.
- معامل الترميز 30000.
تردد قناة ماجد على العرب سات
يمكنكم استقبال تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات عبر كتابة البيانات المقبلة:
- القمر عرب سات.
- التردد هو 11804.
- الاستقطاب أفقي.
- تصويب الخطأ 3/4.
- معامل الترميز 27500.
كيفية استقبال قناة ماجد على الريسيفر
يوجد بعض من الخطوات اللازمة التي تمكنكم من استقبال قناة ماجد على جهاز الريسيفر وتمثلت كما يلي:
- قم بالدخول على القائمة الرئيسية.
- من ثم يتم النقر على أيقونة الإعدادات.
- عليك الآن الضغط على التركيب أو التثبيت اليدوي.
- ثم يتم تحديد القمر الصناعي عرب أو نايل سات.
- بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات وتكون بشكل سليم.
- كتابة التردد والترميز وتصويب الخطأ والاستقطاب.
- الضغط على خانة بحث وانتظر ثواني قليلة.
- أخيرا ستظهر أمامك القناة، قم بالنقر على حفظ لتضاف بذلك إلى قائمة القنوات الخاصة بك.