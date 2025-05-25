“سلي أطفالك بأحلى الأغاني” تردد قناة وناسة بيبي 2025 الجديد نايل سات وعرب سات

تهتم الكثير من الآمهات بالتعرف على تردد قناة وناسة بيبي 2025 الجديد على الأقمار الصناعية، حيث تكون تلك القناة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال وتقدم أغاني وأناشيد تناسب كافة الفئات العمرية ويساهم المحتوى في تعزيز القيم الأخلاقية ومهارات الأطفال، فيما قامت إدارة القناة الفترة السابقة بتحديث التردد الخاص ويكون ذلك ليتم المتابعة بجودة عالية لكل من الصورة والصوت.

تردد قناة وناسة بيبي 2025

يمكن ضبط تردد قناة وناسة على القمر النايل سات من خلال إدخال الترددات الآتية:

القمر الصناعي يكون نايل سات.

التردد الجديد للقناة هو 11470.

معدل الاستقطاب عبر عمودي.

يكون معدل الترميز هو 27500.

أما تصويب الخطأ من خلال 5/6.

تردد قناة وناسة 2025 عرب سات

يمكنكم ضبط تردد قناة وناسة على القمر عرب سات عبر البيانات المقبلة:

القمر الصناعي يكون عرب سات.

التردد الجديد للقناة هو 11270.

معدل الاستقطاب عبر عمودي.

يكون معدل الترميز هو 27500.

أما تصويب الخطأ من خلال 3/4.

خطوات تنزيل قناة وناسة على الريسيفر

يوجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها وتمكنكم من تنزيل قناة وناسة على جهاز الريسيفر وتمثلت كالآتي: