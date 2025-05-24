استقبل الان تردد قناة طيور الجنة على الاقمار الصناعية

يبحث الكثير من الناس عن تردد قناة طيور الجنة حيث ارتفعت معدلات البحث بشكل كبير حول ذلك، والذي يعود إلى حرص الآباء والأمهات على أن يشاهد أبنائهم القناة لما تتميزه به من تقديم محتوى آمن، ويتناسب مع الفئات الصغيرة وأيضاً أن الأطفال يعشقون مشاهدة القناة ويحفظون جميع الأناشيد التي يتم عرضها من خلالها، ولذلك في السطور التالية سوف نوضح التردد الجديد للقناة وخطوات ضبط التردد لذا تابعوا معنا للتعرف على المزيد من التفاصيل.

تردد قناة طيور الجنة على الاقمار الصناعية

أعلنت إدارة القناة عن تردد قناة طيور الجنة الجديد حتى أتمكن المشاهدين من ضبط التردد الجديد، والذي يأتي كما يلي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11393.

رمز الاستقطاب العمودي v.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

جودة العرض HD.

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 11310.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

رمز الاستقطاب عمودي V.

جودة الصوت والصورة HD.

استقبال قناة طيور الجنة

تعمل قناة طيور الجنة على تقديم الكثير من الأناشيد التي حققت نجاح كثير، والتي منها ماما جابت بيبي وبابا مو هون ويابابا سناني واوا وأنا البنادورة الحمرا والأناشيد الخاصة بتعليم الفواكه والخضروات والحروف والأرقام والحيوانات، ولذلك يمكن ضبط التردد من خلال القيام بالآتي: