في 5 دقائق فقط .. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 لكل المقيمين والمغتربين

إذا كنت ترغب في فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 فإن بنك الخرطوم يسعى باستمرار إلى تيسير هذا الأمر لكل المواطنين، حيث أنه قد أطلق خدمة فتح الحساب البنكي عبر الإنترنت لتلبية احتياجات المقيمين بالسودان والمغتربين، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الخطوات والشروط الواجب توافرها إلى جانب معلومات حول كيفية الاستفادة من خدمات البنك.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025

أتاح بنك الخرطوم رابط إنشاء حساب بنكي بطريقة إلكترونية بسيطة عبر خطوات تضمن سهولة الإجراءات، حيث يوفر هذا الرابط العديد من المزايا حيث يمكن للمقيمين والمغتربين الاستفادة من الحسابات بكل سهولة بدون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الخرطوم.

من الصفحة الرئيسية، يتم اختيار قسم “الخدمات الإلكترونية”.

بعد ذلك، يختار المستخدم خدمة “فتح حساب بنكي جديد”.

يملأ المُستخدم جميع الحقول الخاصة بالمعلومات الشخصية المطلوبة.

تُرفق جميع الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة بدقة.

تضغط على زر “إرسال الطلب” ليراجع البنك المستندات والبيانات المقدمة.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025

يجب استيفاء مجموعة شروط لكي يتم انشاء الحساب، والتي قد وضعتها إدارة البنك لضمان اكتمال هذا الأمر وهي كالتالي..

يجب أن يكون المُتقدم سوداني الجنسية.

ألّا يقل عمر المُتقدم عن 18 عامًا وقت تقديم الطلب.

الحصول على بطاقة هوية سارية أو جواز سفر صالح للاستخدام.

الالتزام بتقديم كافة المستندات الرسمية التي يطلبها البنك.

إيداع حد أدنى لرأس المال المُحدد من البنك وهو مبلغ 10,000 جنيه سوداني.

تطبيق تلك الشروط يضمن اكتمال العملية بدون تعقيدات مع استخدام تقنية إلكترونية متطورة لتسهيل فتح الحساب بشكل فوري من خلال المنزل.