بالاسم ورقم الجلوس هنا|.. موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025+توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي الأزهري

البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية هو من بين الأمور الهامة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الفترة، فهي واحدة من بين المحطات المصيرية في حياة الطلاب وتمثل نهاية مرحلة التعليم الأساسي، لذلك حرص قطاع المعاهد الأزهرية على تسهيل الحصول على النتيجة بصورة إلكترونية عن طريق بوابة الأزهر.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

حتى الأن لم يتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، حيث أنهى الطلاب الاختبارات مؤخرًا وتم البدء على الفور في أعمال التصحيح والمراجعة، وحسب ما تم توضيحه من قبل قطاع المعاهد الأزهرية فأن النتيجة سوف يتم إعلانها رسميًا بعد اعتمادها خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتوقع أن تستغرق عملية التصحيح والمراجعة نحو أسبوعين من تاريخ انتهاء الاختبارات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025

يمكن للطلاب واولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عن طريق رابط بوابة الأزهر فور إعلانها على الفور عن طريق تطبيق مثل هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

توجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر قسم نتائج الطلاب ومنها قم بتحديد نتيجة الشهادة الإعدادية.

عليك إدخال البيانات الخاصة بالطالب ورقم الجلوس.

انقر على زر استعلام وسوف تظهر لك النتيجة على الفور في حالة اعتمادها.

توزيع درجات المواد الأساسية للشهادة الإعدادية

المجموع الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية يبلغ 245 درجة موزعة كالآتي: