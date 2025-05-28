“جــرب وألعــب حــرب الشــوارع“ أقــوى شفرات جاتا سان اندرياس 2025 للأسلحــة وركــوب الطائــرات || GTA San Andreas

تعد لعبة GTA San Andreas واحدة من أكثر ألعاب الفيديو شهرة وتميزًا بفضل نمطها الفريد وعالمها المفتوح الذي يمنح اللاعبين حرية مطلقة في استكشاف المدن، تنفيذ المهام وخوض المعارك بأساليب متنوعة، تزداد متعة اللعب مع إدخال الشفرات الجديدة التي تسمح بتخصيص التجربة وتسريع التقدم والتغلب على التحديات بطريقة مبتكرة وشيقة، توفر الشفرات قدرات خاصة تساعد اللاعبين على تجاوز أصعب المهام والوصول إلى مستويات متقدمة بسرعة.

شفرات جاتا سان اندرياس 2025

إليك أقوى وأبرز شفرات GTA San Andreas 2025 التي يمكنك استخدامها:

HESOYAM: تمنحك صحة كاملة ودرعًا و250,000 دولار، بالإضافة إلى إصلاح السيارة.

BAGUVIX: توفر حماية من معظم الهجمات، مما يجعل شخصيتك شبه منيعة.

ASPIRINE: تزيد من مستوى الصحة والدروع الخاصة بك

شفرات الأسلحة والذخيرة

LXGIWYL: تمنحك حزمة من الأسلحة الخفيفة لبدء المعارك بقوة.

PROFESSIONALSKIT: تزودك بأسلحة احترافية مثل القناصة.

FULLCLIP: تفعل الذخيرة اللانهائية وتوقف عملية إعادة تحميل السلاح.

شفرات المركبات والطيران

ROCKETMAN: تمنحك حقيبة طيران للتنقل السريع والسهل في أرجاء المدينة.

JUMPJET: تستدعي طائرة مقاتلة لاستخدامها في الهروب أو المعارك الجوية.

CHITTYCHITTYBANGBANG: تمنح سيارتك القدرة على الطيران، مما يمكنك من التحليق فوق المباني والشوارع.

AIWPRTON: تظهر دبابة راينو فورًا لتمنحك قوة هجومية ساحقة

شفرات الطقس والوقت

PLESANTLYWARM: تجعل الطقس مشمسًا ودافئًا، مما يخلق أجواء مثالية للاستكشاف.

SCOTTISHSUMMER: تضيف عواصف رعدية وأمطار غزيرة لتجعل المغامرة أكثر إثارة وتحديًا.

YSOHNUL: تمكنك من تسريع الوقت، مما يساعدك على إتمام المهام بسرعة.

شفرات القدرات الخاصة

CVWKXAM: تمنحك أكسجين لا ينفد أثناء الغوص، مما يتيح لك استكشاف أعماق المحيطات بحرية.

ANOSEONGLASS: تستخدم لزيادة سرعة اللاعب وطاقته.

BUFFMEUP: تزيد من القوى العضلية والجسمانية، مما يحول جسمك ليشبه لاعبي كمال الأجسام.

شفرات الشرطة والمطاردات