اضبط تردد قناة وناسة على الاقمار الصناعية

ازدادت عمليات البحث حول تردد قناة وناسة التي أصبحت رائدة في عالم الأطفال حيث أن القناة تعمل على تقديم محتوى خاص بفئة الأطفال، وتعمل على تقديم محتوى متنوع لجذب انتباه الأطفال وجعلهم يستفيدون أكبر استفادة من الأناشيد والبرامج المختلفة التي تتنوع ما بين الترفيهي والكوميدي والتعليمي، وتحرص على تقديم المحتوى من خلال الرسومات المتحركة التي تجذب الصغار وتجعلهم يتعلقون بها، وللتعرف على المزيد من التفاصيل تابعوا معنا.

تردد قناة وناسة على الاقمار الصناعية

يحرص الأهالي على التعرف على تردد قناة وناسة للتمكن من تنزيلها ليشاهدها الصغار في أوقات فراغهم، والذي يأتي على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11785.

رمز الاستقطاب الأفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 12323.

معدل الترميز 27500.

رمز تصحيح الخطأ 3/4.

معامل الاستقطاب العمودي.

خطوات استقبال قناة وناسه

يمكن من خلال خطوات بسيطة استقبال قناة وناسه كيدز على جهاز الاستقبال ليتمكن الأطفال من مشاهدتها حيث أنها من أبرز القنوات الآمنة للصغار، حيث تحرص على تقديم محتوى يتناسب معهم ويساعدهم على تطوير صفاتهم واكتساب مهارات جديدة، وذلك عبر اتباع الآتي: